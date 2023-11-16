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Пятый канал

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«Мы хотим мира»: Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

«Мы хотим мира»: Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

Украина не может заморозить конфликт с Россией — его надо только завершать. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями африканских СМИ, о чем позже написал в своем личном блоге.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Пусть при помощи еврейских кликушь петляет тянет время в надежде что денег дадут. Гривна не падает это значит у них нет Набиулиной и все хорошо.
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15 час.
НН
Надежда Никитина
Врет тварь наркОтская.
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13 час.
Надежда Белугина
Не мир им нужен, а перемирие. Аморфное состояние, чтобы подготовить военный скарб для дальнейшего противостояния. Аморфное состояние — это бесформенное состояние со слабо выраженной текучестью. Т.е. временно прикинуться мирным. Нам это надо?
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11 час.

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