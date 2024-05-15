Один из основателей OpenAI Илья Суцкевер объявил об уходе из стартапа В прошлом...

Один из основателей OpenAI Илья Суцкевер объявил об уходе из стартапаВ прошлом году руководящий разработками и исследованиями в OpenAI Илья Суцкевер (Ilya Sutskever) выразил несогласие с политикой генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman), и сперва выступил одним из инициаторов его отставки, но потом быстро перешёл на сторону тех, кто настаивал на его возвращении.