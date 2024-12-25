Ученые направили в Москву новую установку для лечения рака

Физики Института ядерной физики СО РАН начали отправку первой российской системы для бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) для лечения онкологических заболеваний в Национальный медицинский исследовательский центр имени Блохина в Москве.
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