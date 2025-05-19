Боец «Ахмата» заявил о попытках ВСУ прорваться к белгородской границе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорваться к белгородской границе. О попытках противника продвинуться на этом направлении заявил командир артиллерийской группы в составе группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным Оптима, передает РИА Новости.