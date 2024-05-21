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    Этой "новинкой" пользуюсь уже лет 20. А афтырь явно просто хочет срубить денюжек своей статьёй.Металлическое мыл...
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Зачем сыпать на одежду соду перед глажкой утюгом: 7 классных приемов в копилку мудрой хозяйки

Чтобы решение бытовых задач не мешало вам заниматься другими, не менее важными делами, необходимо составить свой личный список топовых лайфхаков, способных ускорить выполнение домашних обязанностей и сделать его более эффективным.

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