Зачем сыпать на одежду соду перед глажкой утюгом: 7 классных приемов в копилку мудрой хозяйки

Чтобы решение бытовых задач не мешало вам заниматься другими, не менее важными делами, необходимо составить свой личный список топовых лайфхаков, способных ускорить выполнение домашних обязанностей и сделать его более эффективным.
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