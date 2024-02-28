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РЭО представит трек РЭФ на выставке Wasma-2024

РЭО представит трек РЭФ на выставке Wasma-2024

Российский экологический оператор представит трек Российского экологического форума (РЭФ) на Международном конгрессе экологических технологий, который пройдет в рамках ежегодной выставки Wasma, посвященной оборудованию для отрасли обращения с отходами.

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