РЭО представит трек РЭФ на выставке Wasma-2024

Российский экологический оператор представит трек Российского экологического форума (РЭФ) на Международном конгрессе экологических технологий, который пройдет в рамках ежегодной выставки Wasma, посвященной оборудованию для отрасли обращения с отходами.
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