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Царьград

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"Участие Дюмина в КТО уже очевидно": Политолог указал на важную деталь, которую многие упустили из виду

"Участие Дюмина в КТО уже очевидно": Политолог указал на важную деталь, которую многие упустили из виду

Ситуация на Курском фронте напряжённая, но не менее остро обстоят дела в политических кругах. Объявлен режим КТО, и уже предположительно известно, кто должен его возглавить, - прозвучала известная фамилия.

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