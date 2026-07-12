Ученые объяснили, откуда могут браться «летающие тарелки»

Многие наблюдения НЛО могут быть связаны не с инопланетными аппаратами, а с плазменными объектами из метеорной пыли, рассказал научный обозреватель Владимир Лаговский в эфире Радио «Комсомольская правда».
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