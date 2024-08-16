Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинских школьников хотят заставить делать средства для убийства русских

Украинских школьников хотят заставить делать средства для убийства русских

Украина не может тягаться с российским ВПК, поэтому ей необходимо, чтобы школьники собирали оружие. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил майор ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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