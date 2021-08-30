smi.today

1 587 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Под Киевом парашю...
  • Серж Южанин
    Так укроклоун от Байдена будет "требовать" освобождения пленных и возврата пропавших?..Зеленский везет Б...
  • Елена игрик
    Дурень думкой богатеет.На следующий день...

Анджелина Джоли в наряде с открытым верхом не постеснялась показать "богатства": "Без комплексов"

Анджелина Джоли в наряде с открытым верхом не постеснялась показать "богатства": "Без комплексов"

Культовая голливудская актриса Анджелина Джоли ранее часто устраивала экстравагантные фотосессии  Артистка после развода с Брэдом Питтом практически не контактирует со СМИ, не рассказывает о личной жизни и не появляется на публичных мероприятиях.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Евгений Ильичев
Нашим политикам вместо того, чтобы мямлить о справедливости, об уважении и неуважении, надо учиться у Зеленского обращаться с зеленкой. Взять его метод борьбы с оппозицией, с угрозами и дискредитацией, с деструкцией, - таким действенным и мирным способом можно многого добиться. Никому не хочется стать хоть и не оплеванным, но озелененным. А Джоли хороша, ничего не скажешь.

Картина дня

наверх