Анджелина Джоли в наряде с открытым верхом не постеснялась показать "богатства": "Без комплексов"

Культовая голливудская актриса Анджелина Джоли ранее часто устраивала экстравагантные фотосессии Артистка после развода с Брэдом Питтом практически не контактирует со СМИ, не рассказывает о личной жизни и не появляется на публичных мероприятиях.
Культовая голливудская актриса Анджелина Джоли ранее часто устраивала экстравагантные фотосессии Артистка после развода с Брэдом Питтом практически не контактирует со СМИ, не рассказывает о личной жизни и не появляется на публичных мероприятиях.
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