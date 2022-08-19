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Беларусь, Берлин, биточки…

Беларусь, Берлин, биточки…

«Во вторую годовщину белорусской революции лидер движения за демократию излагает, какой должна быть она, новая европейская восточная политика», — в некотором замешательстве Der Spiegel размещает текст обращения пани Тихановской к Берлину и к Европе.

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