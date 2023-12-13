В Финляндию можно будет поехать на автобусе

Автобусный перевозчик Ecolines с 14 декабря возобновит рейсы по маршруту Петербург - Хельсинки в связи с решением властей Финляндии о снятии ограничений работы международного автомобильного пункта пропуска Ваалимаа, сообщил представитель Ecolines Андрей Волков.
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