Учитель физики и ученик устроили драку в саратовской школе

В одной из школ Саратова, по информации пресс-службы ГУ МВД по региону, произошел инцидент между учителем физики и учеником восьмого класса, который вызвал широкий резонанс в социальных сетях и местных новостях.
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