Бездарный идиот или ленивый интриган: что не поделили Шаляпин и Дробыш

Продюсер Виктор Дробыш публично оскорбил певца Прохора Шаляпина. Как получилось, что сравнение с Николаем Басковым стало оскорблением? Что на выпад ответил Прохор? И почему Дробыш так легко идет на конфликт со звездами? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».