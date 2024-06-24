Бундесвер превращают в вермахт

Zeitenwende Армия Германия будет другой. Олаф Шольц намерен её изменить до неузнаваемости. Именно с такими посылами выступал канцлер под занавес февраля 2022 года, и у всех было ощущение, что бундесвер таки станет первой армией в Европе.
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