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МВФ повысил прогноз роста мировой экономики на 2026 год до 3,1%

МВФ повысил прогноз роста мировой экономики на 2026 год до 3,1%

Международный валютный фонд ожидает, что мировая экономика вырастет в 2026 году на 3,1%. Это немного выше июльского прогноза в 3,0%, однако всё ещё ниже темпа роста за 2025 год, когда показатель составлял 3,5%.

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