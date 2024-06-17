На Украине пообещали наказать авторов русскоязычного тренинга в Одессе

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь пообещал "жесткую реакцию" организаторам бизнес-мероприятия в Одессе, во время которого разразился скандал из-за отказа одного из участников переходить с русского языка на украинский.
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