США начинают окапываться в Карабахе и Армении

Айнур Курманов. Разворачивающиеся сейчас события на Южном Кавказе можно назвать настоящей трагедией народа Нагорного Карабаха с далеко идущими геополитическими последствиями для всех региональных игроков.
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