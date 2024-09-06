«У меня нет сына» – сказала мать. А когда его не стало, потребовала наследство. Как Александр Годунов разрушил себя за «американскую мечту»

Виктор Луговой

...В результате побега Годунова - фильм "Тридцать первое июня" по Пристли, где у Годунова была роль менестреля, сразу после новогодней премьеры лёг на полку где-то до мая 1990 года. По истории с побегом Годунова и задержанием нашего самолёта - Сергеем Микаэляном был снят фильм "Рейс 222". На премьере в ДК Первой пятилетки Микаэлян говорил, помнится, что настоящий номер того рейса был 315.