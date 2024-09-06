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«У меня нет сына» – сказала мать. А когда его не стало, потребовала наследство. Как Александр Годунов разрушил себя за «американскую мечту»

«У меня нет сына» – сказала мать. А когда его не стало, потребовала наследство. Как Александр Годунов разрушил себя за «американскую мечту»

2,8K прочтений Сегодня Все эти годы годы он думал лишь о двух женщинах: о своей бывшей жене и матери.

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Комментарии
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Виктор Луговой
...В результате побега Годунова - фильм &quot;Тридцать первое июня&quot; по Пристли, где у Годунова была роль менестреля, сразу после новогодней премьеры лёг на полку где-то до мая 1990 года. По истории с побегом Годунова и задержанием нашего самолёта - Сергеем Микаэляном был снят фильм &quot;Рейс 222&quot;. На премьере в ДК Первой пятилетки Микаэлян говорил, помнится, что настоящий номер того рейса был 315.
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