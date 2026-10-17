Ядерная металлургия 19-го века. Сабуровская крепость Если в прошлом, была развитая промышленность, то где артефакты прошлого, где заводы, техника, станки, вообще какое-либо оборудование? Тут важно понять, что нам навязан ложный стереотип, о том, что раз мы чего то не видим, то этого нет вовсе, и ни когда не было.
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