Ядерная металлургия 19-го века. Сабуровская крепость Если в прошлом, была развитая промышленность, то где артефакты прошлого, где заводы, техника, станки, вообще какое-либо оборудование? Тут важно понять, что нам навязан ложный стереотип, о том, что раз мы чего то не видим, то этого нет вовсе, и ни когда не было.