«Репортёр» поздравляет с Новым годом!

Редакция и авторский коллектив сайта «Репортёр» поздравляют своих читателей с наступающим Новым годом! Уходящий год был крайне насыщен всевозможными событиями, в авангарде которых, разумеется, шли сводки спецоперации на Украине.
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