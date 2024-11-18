«Тарантиновские» диалоги и локации, от которых хочется кричать: новые детал...

«Тарантиновские» диалоги и локации, от которых хочется кричать: новые детали «Русы против ящеров 2»Занятая разработкой «революционного» сиквела псевдоисторического экшена «Русы против ящеров» студия the Bratans (она же Smola Games) поделилась в Steam новыми деталями будущей игры.