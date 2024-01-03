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Царьград

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  • Виктор Гайдуков
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Глава МИД Польши Сикорский призвал Запад отправить на Украину дальнобойные ракеты

Глава МИД Польши Сикорский призвал Запад отправить на Украину дальнобойные ракеты

Польский политик заявил, что Запад должен передать Киеву ракеты для новых ударов по РоссииМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с призывом отправить на Украину новую партию вооружения.

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