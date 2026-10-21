Следствие установило, что в период с августа 2024 года по октябрь 2025 года обвиняемые использовали карты, которые оформляли на подставных лиц.
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