Как избавиться от жира на животе: две столовые ложки этого масла в день уменьшают талию

Я ЗДОРОВ!КулинарияКак избавиться от жира на животе: две столовые ложки этого масла в день уменьшают талию Висцеральный жир может мешать жизненно важным метаболическим процессам, повышая риск опасных для жизни осложнений.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛиза Ростовчанка (Лиза)Абдоминальный,это подкожный,висцеральный,это вокруг органов брюшной полости.висцеральный повышенный и у худых бывает. Он в небольшом проуенте там все равно должен быть.Как вы определите,что у вас висцеральное ожирение?)Лиза Ростовчанка (Лиза)вернее подкожный и висцеральныйКомментировать
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