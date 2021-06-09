Я ЗДОРОВ!

108 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Антипова
    Спасибо! Хорошая статья.Лимфаденит: 80% т...
  • Татьяна
    А я холодом из морозилки, сразу спазм отпускает!Судороги в икроно...
  • Григорий Николенко
    Я согреваю ногу горячей водой из-под крана в ванне. Помогает.Судороги в икроно...

Как избавиться от жира на животе: две столовые ложки этого масла в день уменьшают талию

Как избавиться от жира на животе: две столовые ложки этого масла в день уменьшают талию

Висцеральный жир может мешать жизненно важным метаболическим процессам, повышая риск опасных для жизни осложнений.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Лиза Ростовчанка (Лиза)
Абдоминальный,это подкожный,висцеральный,это вокруг органов брюшной полости.висцеральный повышенный и у худых бывает. Он в небольшом проуенте там все равно должен быть.Как вы определите,что у вас висцеральное ожирение?)
Лиза Ростовчанка (Лиза)
вернее подкожный и висцеральный

Картина дня

наверх