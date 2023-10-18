Blizzard по ошибке дала пиратам доступ к информации о первом дополнении к Diablo IV — знакомый злодей, новый класс и ездовой котВ начале октября на загрузочных серверах Blizzard появилась зашифрованная сборка технической «альфы» обновления 2.
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