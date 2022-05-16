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Гэри Пэйтон II может вернуться в строй по ходу серии с «Мэверикс»

Защитник «Уорриорз» Гэри Пэйтон II имеет шансы на возвращение в строй по ходу финальной серии Западной конференции с «Мэверикс».

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