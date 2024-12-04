Как защитить ребенка от ОРВИ на детских утренниках: 4 совета от врача

Спойлер: чеснок не эффективен фото: Shutterstock/Fotodom.ruМногие до сих пор используют для укрепления иммунитета ребенка бабушкины методы: укутывают с ног до головы, дают гомеопатические препараты и много чеснока (даже развешивают его в доме), мажут нос оксолиновой мазью и используют другие неэффективные или ненаучные методы.