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Как защитить ребенка от ОРВИ на детских утренниках: 4 совета от врача

Как защитить ребенка от ОРВИ на детских утренниках: 4 совета от врача

Спойлер: чеснок не эффективен фото: Shutterstock/Fotodom.ruМногие до сих пор используют для укрепления иммунитета ребенка бабушкины методы: укутывают с ног до головы, дают гомеопатические препараты и много чеснока (даже развешивают его в доме), мажут нос оксолиновой мазью и используют другие неэффективные или ненаучные методы.

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