Зеленский заявил о "позитивных сигналах" от Запада по ударам вглубь России

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Украина начала получать "некоторые позитивные сигналы" по использованию поставляемого Западом дальнобойного вооружения для нанесения ударов вглубь России, заявил во время конференции украинский лидер Владимир Зеленский.
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