Выявлен факт совершения публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации

17 мая 2022 года сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Ингушетия и ВОГ МВД России в Республике Ингушетия совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Ингушетия в ходе мониторинга сети «Интернет» выявили факт совершения ранее судимым (по ч.