Происшествия

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Выявлен факт совершения публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации

17 мая 2022 года сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Ингушетия и ВОГ МВД России в Республике Ингушетия совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Ингушетия в ходе мониторинга сети «Интернет» выявили факт совершения ранее судимым (по ч.

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