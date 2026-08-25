Россияне высказались насчет детских рисунков на стенах и заборах

В России продолжаются споры вокруг истории с девочкой, которая нарисовала персонажей из «Смешариков» на новом покрытии детской площадки в Болохово и столкнулась с угрозами местной администрации о возбуждении против нее уголовного дела .
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