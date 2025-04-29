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В Радоницу автобусы до кладбищ в Тамбове будут работать до позднего вечера

В Радоницу автобусы до кладбищ в Тамбове будут работать до позднего вечера

Сегодня в Радоницу многие тамбовчане отправятся на кладбища, чтобы почтить память своих близких. Для удобства горожан организована работа автобусов ко всем городским кладбищам, пишет в своём Телеграм-канале глава администрации Тамбова Максим Косенков.

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