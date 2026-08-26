Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов заявил, что Венгрия стремится к лояльности ЕС. Он подчеркнул, что премьер Петер Мадьяр учитывает зависимость Будапешта от Союза, и венгерские политики начинают подстраиваться под общую линию ЕС.