Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов заявил, что Венгрия стремится к лояльности ЕС. Он подчеркнул, что премьер Петер Мадьяр учитывает зависимость Будапешта от Союза, и венгерские политики начинают подстраиваться под общую линию ЕС.
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