С приметами сегодня не густо, да и особо они не нужны – отдыхайте и не заморачивайтесь. 😉 День хорош для переезда и дальних дорог.
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С приметами сегодня не густо, да и особо они не нужны – отдыхайте и не заморачивайтесь. 😉 День хорош для переезда и дальних дорог.