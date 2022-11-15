Не нужен нам берег научный?

Как известно: "наука знает много гитик", но не знает, что есмь этот самый гитик. Да, в принципе это и не важно, главное, чтобы приносил пользу Родине в это тяжкое время.
Популярные статьи
- Рогозин: в ближайшие месяцы в зону СВО начнет поступать современное российское оружие, которое обеспечит победу Москвы
- Кадыров сообщил о «плачевной» обстановке в украинских войсках
- Рамзан Кадыров: США и Европа нацелены распространить по всей планете грязь, противоречащую естественным культурным ценностям
Свежие комментарии