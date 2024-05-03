РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Сергей Собянин рассказал, какие спортивные объекты строят в Москве

Сергей Собянин рассказал, какие спортивные объекты строят в Москве

В этом году построят и реконструируют еще 15 спортивных комплексов, 4 из которых уже доступны горожанам Мэр Москвы Сергей Собянин поделился в своем Телеграм-канале информацией о модернизации спортивной инфраструктуры в различных районах столицы.

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