Forbes рассказал, что произошло с уцелевшими в боях на Украине остатками американских танков Abrams

«После 15 месяцев непрерывного участия во многих самых кровопролитных сражениях масштабной войны на Украине элитная 47-я механизированная бригада украинской армии в начале прошлого месяца наконец покинула восточную линию фронта, забрав с собой выжившие на поле боя танки M-1 Abrams американского производства, которыми был оснащен единственный танковый батальон подразделения», – говорится в публикации штатного военного автора Forbes Дэвида Экса.