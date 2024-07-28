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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «Если не сможешь добиться корректной работы шин, придется пойти на два, а то и три пит-стопа»

Расселл высказался о тактике на Гран-при Бельгии. Пилот «Мерседеса» уверен, что из-за сильного износа шин многим командам придется пойти на два или три пит-стопа.

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