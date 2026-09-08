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Путин опроверг Трампу наличие агрессивных планов России против Европы

Путин опроверг Трампу наличие агрессивных планов России против Европы

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что у России нет агрессивных планов в отношении Европы.

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