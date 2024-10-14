Невиновного мужчину приговорили к казни за невозможное преступление

В США мужчину казнят за преступление, которое эксперты сочли невозможным Жителя американского штата Техас Роберта Робертсона ждет казнь за преступление, которое, по заключению многочисленных экспертов, является невозможным.
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