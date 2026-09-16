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Царьград

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Gas Infrastructure Europe: запасы газа в Европе достигли 68,49%

Gas Infrastructure Europe: запасы газа в Европе достигли 68,49%

Запасы газа в Европе достигли 68,49% на 14 сентября, сообщила Gas Infrastructure Europe. Неделя принесла рост закачки на 25% выше среднего.

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