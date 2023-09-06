Как русские снова все испортили. Или, кто опять спасает весь мир? (вовсе не Америка!)

автор... Дзен иудейский... ни чем не отличающий... от "Михалковых"... так же, так же... происходящие (случившееся) события 10-20 лет назад... преподносит... как ИСТИНУ!... сегодняшнего дня! или как "первооткрыватель" 😅.

ОТ

Олег Тимофеев

Для того чтобы о чем то писать нужно знать мезанизьмы. Для того чтобы поломать планы глаболистов нужно только было одно. Это вывести их из тени. Вот для чего пришлось распустить СССР. Не распустили была бы война в которой мы победили но какой ценой? По этому был задействован план Б. Вот пердя и кашляя мы его выполняем.