С кем или с чем мы сегодня боремся в глобальном смысле? Это не просто корпорация Сорос и К. - Это модель, мира в которой есть только рабы и Соросы.
Как русские снова все испортили. Или, кто опять спасает весь мир? (вовсе не Америка!)
Комментарии
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Алексей Тан
автор... Дзен иудейский... ни чем не отличающий... от "Михалковых"... так же, так же... происходящие (случившееся) события 10-20 лет назад... преподносит... как ИСТИНУ!... сегодняшнего дня! или как "первооткрыватель" 😅.
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1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Для того чтобы о чем то писать нужно знать мезанизьмы. Для того чтобы поломать планы глаболистов нужно только было одно. Это вывести их из тени. Вот для чего пришлось распустить СССР. Не распустили была бы война в которой мы победили но какой ценой? По этому был задействован план Б. Вот пердя и кашляя мы его выполняем.
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49 мин.
Алексей Тан
А кто мы то!?.... те .. кто весь 20-ый век убивал Русских и уничтожал Россию, под иудейским "проектом"..."Союз"?... или это новое воплощение... Марксов и Энгельсов?...Лениных и Сталиных??... те кто КРОВЬЮ! русских людей.... защищал свою личную власть?!.
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36 мин.
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