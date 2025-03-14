Жителям Самары пообещали достроить станцию метро «Театральная»: слово дал губернатор

САМАРА, 14 марта, ФедералПресс. В Самару с рабочим визитом прибыл глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым он проверил, как идут работы по прокладке метро, особое внимание уделили проблемной станции «Театральная», срыв сроков сдачи которой беспокоит местных жителей.