Жителям Самары пообещали достроить станцию метро «Театральная»: слово дал губернатор

САМАРА, 14 марта, ФедералПресс. В Самару с рабочим визитом прибыл глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым он проверил, как идут работы по прокладке метро, особое внимание уделили проблемной станции «Театральная», срыв сроков сдачи которой беспокоит местных жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии