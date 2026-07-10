Минюст признал экстремистской песню «Россия для кавказцев»*

Девятого июля стало известно о пополнении федерального перечня экстремистских материалов. Министерство юстиции России включило в него аудиозапись под названием «Россия для кавказцев»* (материал признан экстремистским Минюстом России).
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