✅В Красногвардейском районе ветерану спецоперации адаптировали дом Дом ветерана СВО оборудовали современными технологиями и удобствами, которые делают жизнь проще и безопаснее.
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✅В Красногвардейском районе ветерану спецоперации адаптировали дом Дом ветерана СВО оборудовали современными технологиями и удобствами, которые делают жизнь проще и безопаснее.