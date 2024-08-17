NBC: украинская армия готовилась к атаке на Курскую область более года Украинская армия готовилась к атаке на Курскую область более года.
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NBC: украинская армия готовилась к атаке на Курскую область более года Украинская армия готовилась к атаке на Курскую область более года.
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