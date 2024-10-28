Politics
MAINBLOG
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Politics

80 подписчиков

Harris Aides Quietly Grow More Bullish 

“As the presidential contest enters the final sprint, campaign aides and allies close to Vice President Kamala Harris are growing cautiously optimistic about her chances of victory, saying the race is shifting in her favor,” the New York Times reports.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх