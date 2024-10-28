Harris Aides Quietly Grow More Bullish 

“As the presidential contest enters the final sprint, campaign aides and allies close to Vice President Kamala Harris are growing cautiously optimistic about her chances of victory, saying the race is shifting in her favor,” the New York Times reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)