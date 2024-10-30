В петербургском ЛЭТИ создали беспилотную электро-«Газель»

Она управляется искусственным интеллектом Специалисты Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали беспилотный грузовик с электрическим двигателем на базе «Газели», сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
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