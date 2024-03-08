НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Смертин пробежит 250 км через Сахару с рюкзаком за 6 дней: «Там песок, 50 градусов. Организаторы ограничивают в воде, чтобы можно было познать все прелести пустыни» 

— Хочу сделать себе подарок на 50 лет. Буквально за пару недель до моего дня рождения пробегу 250 км («Марафон в песках» — ультрамарафон, который проходит в пустыне Сахара с 1986 года — прим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх