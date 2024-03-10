Молодежная группа Бобруйской епархии приняла участие в форуме ´Праведники живут во веки´.

16 февраля 2024 года молодежная группа Бобруйской епархии во главе с руководителем молодежного отдела иереем Павлом Лукиным приняла участие в молодежном форуме синодального отдела по работе с молодежью Белорусской Православной Церкви ´Праведники живут во веки´, который прошел в Минске.