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Молодежная группа Бобруйской епархии приняла участие в форуме ´Праведники живут во веки´.

Молодежная группа Бобруйской епархии приняла участие в форуме ´Праведники живут во веки´.

16 февраля 2024 года молодежная группа Бобруйской епархии во главе с руководителем молодежного отдела иереем Павлом Лукиным приняла участие в молодежном форуме синодального отдела по работе с молодежью Белорусской Православной Церкви ´Праведники живут во веки´, который прошел в Минске.

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